«Динамо» купило 20-летнего поляка. Он равняется на Гюндогана, у него есть три трофея

Первый трансфер «Динамо» в межсезонье – польский полузащитник Себастьян Шиманьски. Ему 20 лет, он подписал пятилетний контракт с российским клубом. Официально сумма трансфера пока не сообщается. По данным Sport.pl, «Динамо» заплатит за поляка 5,5 млн евро.

Что известно о футболисте:

• Шиманьски – атакующий полузащитник, может играть в центре или справа.

• Он – воспитанник варшавской «Легии», во взрослом футболе провел уже три года. Статистика последнего сезона: два гола и семь голевых передач.

• Титулы к 20 годам: два чемпионства и один Кубок Польши в составе «Легии».

• «Легия» запомнилась три года назад сумасшедшими играми в Лиге чемпионов (например, 4:8 от «Боруссии» и 3:3 с «Реалом»), но Шиманьски еще не принимал в них участие – был слишком молод. Есть небольшой опыт в квалификации ЛЧ в двух следующих сезонах, но там «Легия» особых успехов не добилась.