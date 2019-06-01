«Динамо» купило 20-летнего поляка. Он равняется на Гюндогана, у него есть три трофея
Первый трансфер «Динамо» в межсезонье – польский полузащитник Себастьян Шиманьски. Ему 20 лет, он подписал пятилетний контракт с российским клубом. Официально сумма трансфера пока не сообщается. По данным Sport.pl, «Динамо» заплатит за поляка 5,5 млн евро.
Что известно о футболисте:
• Шиманьски – атакующий полузащитник, может играть в центре или справа.
• Он – воспитанник варшавской «Легии», во взрослом футболе провел уже три года. Статистика последнего сезона: два гола и семь голевых передач.
• Титулы к 20 годам: два чемпионства и один Кубок Польши в составе «Легии».
• «Легия» запомнилась три года назад сумасшедшими играми в Лиге чемпионов (например, 4:8 от «Боруссии» и 3:3 с «Реалом»), но Шиманьски еще не принимал в них участие – был слишком молод. Есть небольшой опыт в квалификации ЛЧ в двух следующих сезонах, но там «Легия» особых успехов не добилась.
• Шиманьски играл во всех молодежных сборных Польши и даже входил в расширенный список из 35 кандидатов на поездку на ЧМ-2018, но все-таки остался дома. Пока матчей за главную команду Польши у игрока нет.
• Из анкеты на сайте академии «Легии»: любимый игрок – Гюндоган, а любимый клуб «Барселона». Из интересного: в школе любил химию, в свободное время нравится рубиться в Playstation, а главной мечтой всегда было стать профессиональным футболистом.
• Шиманьски – не первый поляк в «Динамо», несколько лет за клуб выступал польский легионер Марцин Ковальчик.
• «Счастлив оказаться в таком большом клубе, как московское «Динамо». Уверен, что продолжу прогрессировать здесь и совершенствовать свое мастерство», – первые слова футболиста в новом клубе.
Прошлым летом поляком интересовался ЦСКА, но клубы не договорились о цене.