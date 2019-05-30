Видели когда-нибудь 9 голов от одного игрока? Это не двор, а чемпионат мира

На чемпионате мира для игроков не старше 20 лет играли Норвегия и Гондурас. Норвежцы победили со счетом 12:0, а 18-летний форвард Эрлинг Холанд забил девять голов.

Норвегия одержала самую крупную победу в истории МЧМ. Холанд установил рекорд турнира по количеству голов в одном матче. Он превзошел достижение бразильца Адаилтона: в 1997 году тот забил шесть мячей в ворота Кореи.

Адаилтон входит в тройку лучших по общему числу голов на МЧМ. У бразильца их 10, а на один мяч его опережает Хавьер Савиола. Холанд почти догнал их за один результативный матч.