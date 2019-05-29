Фанаты испортили машину девушки Кариуса. Вратаря назвали неудачником

София Томалла опубликовала по этому поводу два поста в инстаграме. Ей пришлось оттирать с собственного автомобиля слово loser. Это проделки турецких болельщиков, которые недовольны вратарем «Бешикташа» Лорисом Кариусом.

Кариус провел неудачный сезон, но три дня назад рассказал о своих хороших эмоциях: «Начало всегда бывает трудным. Особенно если вы приехали в новую страну, к новым людям, к новой культуре.

Но весь клуб, вся семья «Бешикташа», с его удивительными фанатами и захватывающей клубной атмосферой, облегчили мне задачу. Легко полностью сосредоточиться на футболе, легко чувствовать себя комфортно в новой стране и легко получить поддержку, в которой я нуждаюсь, чтобы реализовать свой потенциал.

Спасибо за вашу поддержку на поле и за его пределами, за то, что приветствовали меня в вашей знаменитой и замечательной семье».