Фанаты испортили машину девушки Кариуса. Вратаря назвали неудачником
София Томалла опубликовала по этому поводу два поста в инстаграме. Ей пришлось оттирать с собственного автомобиля слово loser. Это проделки турецких болельщиков, которые недовольны вратарем «Бешикташа» Лорисом Кариусом.
Кариус провел неудачный сезон, но три дня назад рассказал о своих хороших эмоциях: «Начало всегда бывает трудным. Особенно если вы приехали в новую страну, к новым людям, к новой культуре.
Но весь клуб, вся семья «Бешикташа», с его удивительными фанатами и захватывающей клубной атмосферой, облегчили мне задачу. Легко полностью сосредоточиться на футболе, легко чувствовать себя комфортно в новой стране и легко получить поддержку, в которой я нуждаюсь, чтобы реализовать свой потенциал.
Спасибо за вашу поддержку на поле и за его пределами, за то, что приветствовали меня в вашей знаменитой и замечательной семье».
- Кариус играет в Турции по двухлетнему арендному соглашению. «Ливерпуль» не собирается отзывать вратаря обратно – он вернется в Англию только летом 2020 года.
- В чемпионате Турции Кариус отыграл 30 матчей, где пропустил 40 голов. Тренер «Бешикташа» уже сказал, что ставил Кариуса из-за отсутствия альтернативы.
- Сам Кариус поссорился с клубом не только из-за собственных проблем. В марте он пожаловался на «Бешикташ в ФИФА из-за невыплаты миллиона фунтов по зарплате.