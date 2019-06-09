Англия заняла третье место в Лиге Наций. Это первая медаль сборной за 50 лет

В матче за третье место Англия обыграла Швейцарию. Команды не забили ни одного гола и решили судьбу медали в серии пенальти: Англия выиграла со счетом 6:5, а один из ударов реализовал вратарь Джордан Пикфорд.

Эта медаль – первая для англичан с 1968 года. Тогда сборная заняла третье место на чемпионате Европы в Италии. Помимо этого команда также становилась чемпионом мира в 1966 году.

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Кстати, до полуфиналов Англия добиралась и на ЧЕ в 1996 году. Тогда в матче с Германией дело тоже дошло до пенальти: обе команды реализовали по пять ударов, но дальше Гарет Саутгейт, нынешний тренер англичан, не смог забить.

Тот полуфинал не идет в статистику как медаль: в 1996-м не проводился матч за третье место, и формально англичане не получили награду, как и сборная Франции, уступившая чехам.