«Барселона» в трех последних сезонах пропустила в гостях в плей-офф ЛЧ 15 голов и выиграла 1 матч из 7
08 мая 2019, 03:14
Гостевые матчи «Барселоны» в плей-офф ЛЧ:
Сезон-2016/2017:
Проиграли «ПСЖ» – 0:4
Проиграли «Ювентусу» – 0:3
Сезон-2017/2018:
Ничья с «Челси» – 1:1
Проиграли «Роме» – 0:3
Сезон-2018/2019:
Ничья с «Лионом» – 0:0
Выиграли у «МЮ» – 1:0
Проиграли «Ливерпулю» – 0:4
Итого:
7 матчей
1 победа
2-15 по разнице мячей
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