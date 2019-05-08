«Барселона» в трех последних сезонах пропустила в гостях в плей-офф ЛЧ 15 голов и выиграла 1 матч из 7

08 мая 2019, 03:14

Гостевые матчи «Барселоны» в плей-офф ЛЧ:

Сезон-2016/2017:

Проиграли «ПСЖ» – 0:4
Проиграли «Ювентусу» – 0:3

Сезон-2017/2018:

Ничья с «Челси» – 1:1
Проиграли «Роме» – 0:3

Сезон-2018/2019:

Ничья с «Лионом» – 0:0
Выиграли у «МЮ» – 1:0
Проиграли «Ливерпулю» – 0:4

Итого:

7 матчей
1 победа
2-15 по разнице мячей