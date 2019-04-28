«Зенит» обеспечил себе Лигу чемпионов. До чемпионства нужно еще четыре очка
28 апреля 2019, 18:42
«Зенит» выиграл у «Крыльев Советов» (4:2). Теперь команда не опустится ниже третьего места, поэтому точно сыграет в квалификации Лиги чемпионов.
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- «Зениту» осталось набрать четыре очка, чтобы официально стать чемпионом.
- Сердар Азмун забил два мяча. Всего в чемпионате у него уже 12 голов. Столько же у Федора Чалова из ЦСКА.
- Со стороны «Крыльев» главным событием стал дубль от Ткачука. Это первые голы Дениса в сезоне. Весной он впервые вышел в стартовом составе.
- Воспитанник «Зенита» Шейдаев получил в этом матче красную карточку. Для него это первое удаление в РПЛ за всю карьеру.
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