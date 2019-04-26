Рамос собрал 1,5 млн долларов одним постом в инстаграме. Все деньги пойдут на благотворительность

Международная организация ЮНИСЕФ помогает детям по всему миру. Теперь она получит 1,5 миллиона долларов от фонда Билла и Мелинды Гейтс.

Защитник «Реала» Серхио Рамос вчера опубликовал пост в инстаграме: «Вакцины ежегодно спасают 2-3 миллиона жизней. За каждый лайк к этому посту Gates Foundation пожертвует по одному доллару ЮНИСЕФ».

Всего за день публикация собрала более 1,5 миллионов лайков.