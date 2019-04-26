Рамос собрал 1,5 млн долларов одним постом в инстаграме. Все деньги пойдут на благотворительность

26 апреля 2019, 12:26

Международная организация ЮНИСЕФ помогает детям по всему миру. Теперь она получит 1,5 миллиона долларов от фонда Билла и Мелинды Гейтс.

Защитник «Реала» Серхио Рамос вчера опубликовал пост в инстаграме: «Вакцины ежегодно спасают 2-3 миллиона жизней. За каждый лайк к этому посту Gates Foundation пожертвует по одному доллару ЮНИСЕФ».

Всего за день публикация собрала более 1,5 миллионов лайков.

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Рамос часто помогает ЮНИСЕФ различными акциями. Вот сообщение, которое написано на сайте футболиста:

«С самого начала своей карьеры футболиста я осознавал, насколько мне повезло. Но чувствовал огромную ответственность и приверженность тому, чтобы что-то вернуть обществу и детям. Вот почему я так горжусь тем, что являюсь частью семьи ЮНИСЕФ, помогаю улучшить положение наименее удачливых детей, участвую в программах и кампаниях, проводимых ЮНИСЕФ».

В ЮНИСЕФ Рамос с 2007 года, а в 2014-м стал послом доброй воли от этой организации. Представляя ЮНИСЕФ, он посетил Сенегал, Перу и Кубу. 