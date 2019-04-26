Рамос собрал 1,5 млн долларов одним постом в инстаграме. Все деньги пойдут на благотворительность
Международная организация ЮНИСЕФ помогает детям по всему миру. Теперь она получит 1,5 миллиона долларов от фонда Билла и Мелинды Гейтс.
Защитник «Реала» Серхио Рамос вчера опубликовал пост в инстаграме: «Вакцины ежегодно спасают 2-3 миллиона жизней. За каждый лайк к этому посту Gates Foundation пожертвует по одному доллару ЮНИСЕФ».
Всего за день публикация собрала более 1,5 миллионов лайков.
Рамос часто помогает ЮНИСЕФ различными акциями. Вот сообщение, которое написано на сайте футболиста:
«С самого начала своей карьеры футболиста я осознавал, насколько мне повезло. Но чувствовал огромную ответственность и приверженность тому, чтобы что-то вернуть обществу и детям. Вот почему я так горжусь тем, что являюсь частью семьи ЮНИСЕФ, помогаю улучшить положение наименее удачливых детей, участвую в программах и кампаниях, проводимых ЮНИСЕФ».
В ЮНИСЕФ Рамос с 2007 года, а в 2014-м стал послом доброй воли от этой организации. Представляя ЮНИСЕФ, он посетил Сенегал, Перу и Кубу.