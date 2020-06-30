«Спартак» в 2019-м потратил больше всех в РПЛ на агентов. «Зенит» и ЦСКА в тройке

Данные от РФС:

«Спартак» – 11,69 млн евро

«Зенит» – 8,83 млн евро и 9,5 млн рублей

ЦСКА – 4,23 млн евро

«Краснодар» – 3,57 млн евро

«Ростов» – 2,53 млн евро и 77 тысяч долларов

«Локомотив» – 63,21 млн рублей

«Крылья Советов» – 235 тысяч евро

«Динамо» – 10,2 млн рублей.

«Спартак» лидирует третий год подряд – по итогам 2018 года клуб потратил 9,2 млн евро, по итогам 2017-го – 164,5 млн рублей.