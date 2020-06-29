Nike вводит в РПЛ и АПЛ новый мяч. Он летает на 30% точнее

29 июня 2020, 15:16

⚽ Мяч называется Nike Flight Ball.

⚽ В новом сезоне им будут играть в РПЛ, АПЛ, Серии А и других чемпионатах.

⚽ Он летит на 30% точнее, чем предыдущая модель.

⚽ Его протестировали 800 действующих спортсменов, в числе которых Криштиану Роналду, Харри Кейн и Меган Рапино.

⚽ В России мяч представит Антон Миранчук.

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