Месси и Роналду не попали в топ-20 рейтинга самых дорогих игроков по версии CIES
08 июня 2020, 16:03
CIES – Международный центр спортивных исследований, оценивающий трансферную стоимость игроков по собственной методике (возраст, позиция на поле, количество игр и голов, достижения команд и уровень турниров).
Десять самых дорогих футболистов:
1. Килиан Мбаппе, «ПСЖ» (259,2 млн евро).
2. Рахим Стерлинг, «Манчестер Сити» (194).
3. Джейдон Санчо, «Боруссия» Д (179).
4. Трент Александер-Арнольд, «Ливерпуль» (172).
5. Маркус Рэшфорд, «Манчестер Юнайтед» (152).
6. Мохамед Салах, «Ливерпуль» (144).
7. Садио Мане, «Ливерпуль» (139).
8. Антуан Гризманн, «Барселона» (136).
9. Альфонсо Дэвис, «Бавария» (133).
10. Гарри Кейн, «Тоттенхэм» (118).
Лионель Месси занял 21-е место в рейтинге (100,1 млн евро), Криштиану Роналду – 70-е место (62,8 млн).
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