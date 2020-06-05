Фанаты «Спартака» посетили базу команды. Жгли файеры и кричали в громкоговоритель

05 июня 2020, 14:55

Устроили акцию поддержки:

«Идеальное завершение недели. Сгоняли в легендарную Тарасовку, чтобы повидаться с нашей командой. 

Подымили, пошизили, зарядили игроков на позитив и победы, а главное, напомнили, что, несмотря на все запреты, ограничения, карантины и заразы – мы всегда рядом!».

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