Фанаты «Спартака» посетили базу команды. Жгли файеры и кричали в громкоговоритель

Устроили акцию поддержки:

«Идеальное завершение недели. Сгоняли в легендарную Тарасовку, чтобы повидаться с нашей командой.

Подымили, пошизили, зарядили игроков на позитив и победы, а главное, напомнили, что, несмотря на все запреты, ограничения, карантины и заразы – мы всегда рядом!».