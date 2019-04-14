«Зенит» разгромил «Анжи» и оторвался от 2-го места на 6 очков. До конца осталось 7 туров

14 апреля 2019, 18:20

«Зенит» в 23 туре РПЛ забил пять безответных мячей в ворота «Анжи» – забили Азмун, Иванович, Ригони и Дриусси (дважды). «Краснодар» сыграл вничью 1:1 с «Динамо» (Марков – Вандерсон). 

«Зенит» продолжает лидировать в чемпионате России, теперь его отрыв от «Краснодара» и «Локомотива» составляет шесть очков. ЦСКА отстает от лидера на восемь очков. 

«Зениту» осталось провести семь матчей, четыре из них дома («Динамо», «Крылья Советов», ЦСКА, «Енисей»), три – на выезде («Краснодар», «Ахмат», «Ростов»).  

Определяющим может стать следующий тур – в нем «Зенит» сыграет на выезде с «Краснодаром». 

Еще по теме
Баннер фанатов «Спартака» – отсылка к песне рэпера Feduk. В ней он унижал ЦСКА
«Енисей» точно вылетит из РПЛ. Его убили 15 безумных минут в Екатеринбурге
«Зенит» упустил важную победу из-за автогола Дриусси. У аргентинца тяжелая весна