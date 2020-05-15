«Зениту» разрешили возобновить тренировки в ограниченном режиме
15 мая 2020, 12:55
Об этом рассказали в пресс-службе клуба:
«У «Зенита» есть разрешение властей города возобновить тренировочный процесс в ограниченном режиме, однако это не значит, что команда вернулась к полноценным тренировкам на базе: на данном этапе мы только готовимся к возвращению и ориентируемся на соответствующее решение исполкома РФС по сезону в целом».
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