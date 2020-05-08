«Милан» и «Интер» представили проект нового стадиона

08 мая 2020, 13:04

🏟 Клубы хотят построить новый стадион, а также реконструировать старый – «Сан-Сиро», который будет использоваться как торгово-спортивный кластер.

🏟 Вместимость новой арены – 60 тысяч зрителей.

🏟 А еще будет построен парк развлечений. Площадь – 106 тысяч квадратных метров.

🏟 Цена проекта – свыше миллиарда евро.

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