«Милан» и «Интер» представили проект нового стадиона

🏟 Клубы хотят построить новый стадион, а также реконструировать старый – «Сан-Сиро», который будет использоваться как торгово-спортивный кластер.

🏟 Вместимость новой арены – 60 тысяч зрителей.

🏟 А еще будет построен парк развлечений. Площадь – 106 тысяч квадратных метров.

🏟 Цена проекта – свыше миллиарда евро.