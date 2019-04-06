73-летний вратарь побил возрастной рекорд профессионального футбола

Исаак Хайик представляет команду «Ирони Ор-Иехуда» из четвертого дивизиона Израиля. Он пропустил пять мячей от клуба «Маккаби Рамат Ган» (1:5), а после матча получил сертификат от Книги рекордов Гинесса.

Через неделю Хайику исполнится 74 года – в таком возрасте среди профессионалов еще никто не играл. Предыдущее достижение принадлежало уругвайцу Роберту Кармоне. Он выходил на поле в 53 года.

Хайик переехал в Израиль в четыре года. Его семья – иракские евреи, которые бежали в Израиль в середине 20 века. Собственный выход на поле он назвал достижением для всего израильского спорта.