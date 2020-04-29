Иностранцам продлили запрет на въезд в Россию. Минспорта поможет вернуть легионеров

29 апреля 2020, 13:50

О помощи в возвращении иностранных футболистов рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин:

«Минспорт направил на согласование соответствующий документ – проект распоряжения, как только мы получим согласование, надеюсь положительное, мы будем содействовать в решении этого вопроса».

  • Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что въезд иностранцев на территорию РФ продлевается на неопределенное время – до улучшения эпидемиологической ситуации. 
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