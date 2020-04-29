Иностранцам продлили запрет на въезд в Россию. Минспорта поможет вернуть легионеров

О помощи в возвращении иностранных футболистов рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин:

«Минспорт направил на согласование соответствующий документ – проект распоряжения, как только мы получим согласование, надеюсь положительное, мы будем содействовать в решении этого вопроса».