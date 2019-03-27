«Краснодар» сообщил о продлении контракта с Игнатьевым. Игрок опроверг информацию

«Краснодар» подписал новый контракт с Иваном Игнатьевым, но не рассказал о подробностях сделки, отметив лишь, что игрок сказал правильные слова на встрече.



«Краснодар» и Игнатьев не могли договориться по новому соглашению примерно месяц. За это время футболист играл в дубле клуба, а также забил гол шведам в матче за молодежную команду России.



Полный текст заявления:



«ФК «Краснодар» не делал заявлений по этому поводу, поскольку мы считаем это внутренним делом клуба. Сегодня клуб и Иван Игнатьев подписали новый контракт. Клуб полностью удовлетворён ситуацией.



Иван Игнатьев на встрече с менеджментом клуба и главным тренером сказал то, что мы считаем важным и соответствующим духу и ценностям клуба. По внутренним правилам ФК «Краснодар» детали взаимоотношений футболистов и клуба всегда решаются внутри нашего клуба. В связи с этим Иван Игнатьев не будет делать публичного заявления. Просим журналистов не беспокоить молодого игрока и ФК «Краснодар» по этому вопросу. И впредь мы более не намерены комментировать данную ситуацию».

UPD. История получила продолжение. До футболисты дозвонились журналисты Sport24. Оказалось, контракт продлен не был. Вот диалог:

— История закончена, контракт продлен?

— Нет. Откуда инфа?

— Официальный сайт дал заявление.

— Не комментирую.