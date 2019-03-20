Известный кикбоксер Хасиков стал и.о. главы Республики Калмыкия

Указ о назначении подписал Владимир Путин, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Хасикову 38 лет, он является мастером спорта международного класса и многократным чемпионом мира. Занимался карате-кекусинкай, но все свои титулы завоевал в кикбоксинге. Также служил в милиции, имеет звание старшего лейтенанта.



Кроме того, Хасиков – один из основателей копании Fight Nights, которая занимается развитием индустрии профессиональных единоборств. Он также снимался в нескольких фильма и участвовал в шоу на «Первом» канале.