Известный кикбоксер Хасиков стал и.о. главы Республики Калмыкия
20 марта 2019, 12:36
Указ о назначении подписал Владимир Путин, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Хасикову 38 лет, он является мастером спорта международного класса и многократным чемпионом мира. Занимался карате-кекусинкай, но все свои титулы завоевал в кикбоксинге. Также служил в милиции, имеет звание старшего лейтенанта.
Кроме того, Хасиков – один из основателей копании Fight Nights, которая занимается развитием индустрии профессиональных единоборств. Он также снимался в нескольких фильма и участвовал в шоу на «Первом» канале.
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