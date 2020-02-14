Алексей Морозов – новый президент КХЛ

Весь контекст перемен:

21 января 2020 года бывший президент КХЛ Дмитрий Чернышенко ушел на правительственную должность. Его назначили заместителем Председателя Правительства России. Чернышенко руководил лигой с 2014 года.

14 февраля 2020 года КХЛ объявила, что новым президентом лиги станет Алексей Морозов. До этого он руководил МХЛ. Морозов сохранит за собой пост управляющего директора МХЛ, пока не выберут нового руководителя.

Морозов сам играл в хоккей. Он завершил карьеру в 2014 году, а до этого выступал за «Крылья Советов», «Ак Барс», ЦСКА и «Питтсбург».