France Football составил рейтинг лучших тренеров в истории. Лобановский попал в топ-10

Французское издание France Football составило рейтинг лучших тренеров в истории футбола. В него попали бывший тренер сборной Украины и киевского «Динамо» Валерий Лобановский (6 место) и бывший тренер московского «Торпедо» Виктор Маслов (23 место). Рейтинг можно посмотреть здесь, а его топ-10 выглядят так:

1. Ринус Михелс (Голландия).

2. Алекс Фергюсон (Шотландия).

3. Арриго Сакки (Италия).

4. Йохан Кройфф (Голландия).

5. Пеп Гвардиола (Испания).

6. Валерий Лобановский (СССР, Украина).

7. Эленио Эррера (Аргентина, Франция).

8. Карло Анчелотти (Италия)

9. Эрнст Хаппель (Австрия).

10. Билл Шенкли (Шотландия).