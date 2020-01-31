Рабочий не успел спастись при демонтаже СКК в Санкт-Петербурге

Демонтаж Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» проводился для строительства хоккейной арены к ЧМ-2023.

Во время обрушения один из рабочих, который подрезал тяжи, не успел запрыгнуть в люльку крана. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».