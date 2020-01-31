Рабочий не успел спастись при демонтаже СКК в Санкт-Петербурге
31 января 2020, 16:51
Демонтаж Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» проводился для строительства хоккейной арены к ЧМ-2023.
Во время обрушения один из рабочих, который подрезал тяжи, не успел запрыгнуть в люльку крана. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».
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