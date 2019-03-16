«Урал» не забивает ЦСКА в семи матчах подряд. В них команда пропустила 14 голов

Последняя игра, когда «Урал» забивал в ворота ЦСКА, состоялась 28 октября 2015 года. Тогда ЦСКА победил со счетом 2:1 в матче 1/8 финала Кубка России. В РПЛ «Урал» не забивал армейцам с 17 октября 2015-го.

В семи матчах без голов «Урал» проиграл шесть раз. Единственная ничья – август 2017-го. Сегодня ЦСКА обыграл «Урал с минимальным счетом.