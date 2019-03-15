ФИФА заменил Кубок конфедераций Клубным ЧМ. Первый розыгрыш – в 2021 году

По данным BBC, ФИФА упразднила Кубок конфедераций, последний розыгрыш которого состоялся в 2017 году в России (выиграла Германия). Это был традиционный турнир перед чемпионатом мира, теперь его место займет клубный ЧМ.



Новый турнир будет расширен до 24 команд. Распределение следующее:

8 клубов – из Европы

6 – из Южной Америки

По 3 – из Африки, Азии и КОНКАКАФ

1 – из Океании

Первый расширенный клубный ЧМ состоится с 17 июня по 4 июля 2021 года.



Известно, что представители ассоциации европейских клубов, а конкретно «Ювентус», «Бавария», «ПСЖ», «Реал» и «МЮ» – выступают против этого турнира и даже намерены его бойкотировать.