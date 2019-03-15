ФИФА заменил Кубок конфедераций Клубным ЧМ. Первый розыгрыш – в 2021 году
15 марта 2019, 23:00
По данным BBC, ФИФА упразднила Кубок конфедераций, последний розыгрыш которого состоялся в 2017 году в России (выиграла Германия). Это был традиционный турнир перед чемпионатом мира, теперь его место займет клубный ЧМ.
Новый турнир будет расширен до 24 команд. Распределение следующее:
- 8 клубов – из Европы
- 6 – из Южной Америки
- По 3 – из Африки, Азии и КОНКАКАФ
- 1 – из Океании
Первый расширенный клубный ЧМ состоится с 17 июня по 4 июля 2021 года.
Известно, что представители ассоциации европейских клубов, а конкретно «Ювентус», «Бавария», «ПСЖ», «Реал» и «МЮ» – выступают против этого турнира и даже намерены его бойкотировать.
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