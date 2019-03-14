Новые инсайды вокруг конфликта Игнатьева и «Краснодара»: он нарушал режим и был пьян, клуб его прикрывал

Информацию дают авторы Sport24. Один из них – Максим Алланазаров, известный в русской спортивной журналистике как раз своими инсайдами.

Что говорят:

Иван Игнатьев неоднократно нарушал режим.

«Краснодар» вытаскивал его из сложностей, в которые тот попадал в состоянии опьянения.

Также клуб несколько раз прощал Игнатьеву его нарушения.

Игнатьев был со Смоловым в машине, когда Федор попал в августе 2018-го попал в ДТП и уехал с места происшествия. Позднее он сам объяснил поступок тем, что у него были просрочены права.

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Если забыли, еще раз кратко – про суть конфликта «Краснодара» и его молодого форварда Ивана Игнатьева.

1. Клуб и игрок провели неудачные переговоры по контракту. Все уперлось в споры по размеру зарплаты.

2. После этого Игнатьева отправили в дубль, а главный тренер Мурад Мусаев раскритиковал отношение игрока к родному клубу.

3. Позднее появилась информация, что на Игнатьева влиют некие теневые агенты, которые даже подарили ему авто.

4. Сам Игнатьев все отрицает и говорит, что причина конфликта – неуважительное отношение «Краснодара»