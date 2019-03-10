Азмун за месяц в «Зените» забил 5 голов. Столько же – в «Рубине» за полгода
10 марта 2019, 17:08
Сердар Азмун забил в первом тайме против «Уфы». Это его пятый матч за «Зенит».
Вот вся выкладка по сезону-2018/19 на данный момент:
Статистика в «Зените» (во всех турнирах):
5 матчей
5 голов
Статистика в «Рубине» (во всех турнирах):
17 матчей
5 голов
Еще важно знать, что в январе Азмун ездил на Кубок Азии. В шести матчах за Иран он забил 4 гола.
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