«Ахмат» забивает 5 в одном матче впервые с апреля 2017-го
30 октября 2019, 19:45
«Ахмат» выиграл у «Луча» в 1/8 Кубка России 5:1.
До этого Ахмат забивал так много в официальном матче еще в сезоне-2016/2017. Это были 29 апреля 2017-го и домашняя победа 5:2 над «Уралом». В обоих этих матчах есть голы от Аблая Мбенга.
С 1 октября «Ахмат» тренирует Игорь Шалимов. За месяц с ним: 2 победы, ничья и поражение.
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