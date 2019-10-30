«Ахмат» забивает 5 в одном матче впервые с апреля 2017-го

«Ахмат» выиграл у «Луча» в 1/8 Кубка России 5:1.

До этого Ахмат забивал так много в официальном матче еще в сезоне-2016/2017. Это были 29 апреля 2017-го и домашняя победа 5:2 над «Уралом». В обоих этих матчах есть голы от Аблая Мбенга.

С 1 октября «Ахмат» тренирует Игорь Шалимов. За месяц с ним: 2 победы, ничья и поражение.