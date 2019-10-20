Игрока молодежки «Рубина» сняли с аппарата искусственной вентиляции легких. Но состояние все еще тяжелое

Заявление «Рубина» по ситуации с 17-летним футболистом Вячеславом Фоминым:

«18 октября на 69-й минуте матча молодежного первенства РПЛ на московском стадионе «Спартак» 17-летний игрок нашей молодежной команды Вячеслав Фомин после неудачного столкновения с соперником покинул поле. Спустя некоторое время после матча самочувствие Вячеслава ухудшилось.

После срочной госпитализации в одну из московских больниц врачи диагностировали тупую травму живота и большую потерю крови. Вячеслав был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и сейчас находится под контролем реаниматологов. Спустя более суток состояние игрока остается стабильно тяжелым. Желаем Славе сил и скорейшего выздоровления!»

Чуть позже клуб выпустил пояснение. В состоянии Фомина появились улучшения: