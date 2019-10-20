Игрока молодежки «Рубина» сняли с аппарата искусственной вентиляции легких. Но состояние все еще тяжелое
Заявление «Рубина» по ситуации с 17-летним футболистом Вячеславом Фоминым:
«18 октября на 69-й минуте матча молодежного первенства РПЛ на московском стадионе «Спартак» 17-летний игрок нашей молодежной команды Вячеслав Фомин после неудачного столкновения с соперником покинул поле. Спустя некоторое время после матча самочувствие Вячеслава ухудшилось.
После срочной госпитализации в одну из московских больниц врачи диагностировали тупую травму живота и большую потерю крови. Вячеслав был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и сейчас находится под контролем реаниматологов. Спустя более суток состояние игрока остается стабильно тяжелым. Желаем Славе сил и скорейшего выздоровления!»
Чуть позже клуб выпустил пояснение. В состоянии Фомина появились улучшения:
«БИЗНЕС Online» рассказал о случае с Фоминым еще 19 октября. Вот основное:
- Фомин не чувствовал, что получил серьезную травму. Он помылся в душе и спокойно сел в клубный автобус.
- В дороге Фомину резко стало плохо. Вызвали неотложку – там Фомину сразу сделали операцию по ревизии брюшной полости.
- Фомин потерял два литра крови.