Фанаты «Динамо» будут молчать 10 минут во время дерби. Не удивляйтесь

На игре «Динамо» и «Спартака» все-таки будут активные фанаты бело-голубых. Встреча состоится 10 марта в 19:00.

Некоторые фанатские объединения призывали остальных бойкотировать матч из-за переноса в Химки. Они все-таки договорились прийти на дерби, но с определенными условиями.

Вот выдержка из обращения болельщиков на сайте fcdin.com:

«При посещении домашних матчей на «Арене Химки» и любом другом стадионе, кроме стадиона в Петровском Парке:

1. Трибуна D отказывается от визуальной поддержки команды (баннеров, растяжек, флагов и т.д. на трибуне D не будет)

2. Первые 10 минут всех матчей вне родных стен будут проводиться в тишине в знак протеста против указанного выше произвола»

Когда «Динамо» все-таки откроет новый стадион, фанаты продолжат полноценно поддерживать команду. Пока там есть проблемы с газоном.