Врачи давали Риксену 1,5 года. Он продержался почти 6

Октябрь 2013. Риксен рассказывает о своем диагнозе: боковой амиотрофический склероз. Заболевание неизлечимо и протекает в форме прогрессирующей атрофии мышц и последующей смерти.

2015 год. Предпологаемый год смерти по прогнозам врачей.

Март 2016. Риксен все еще может ходить, но уже с большим трудом.

Ноябрь 2017. Экс-футболист приезжает на матч «Рейнджерс» в инвалидной коляске.

Май 2018. Риксен потерял способность разговаривать. Он общается с семьей через компьютер.

Июнь 2019. Состоялся прощальный ужин Риксена в Глазго. С этого момента футболист перестал появляться на публике.

18 сентября 2019. Умер Фернандо Риксен.