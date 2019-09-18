Врачи давали Риксену 1,5 года. Он продержался почти 6
18 сентября 2019, 16:14
Октябрь 2013. Риксен рассказывает о своем диагнозе: боковой амиотрофический склероз. Заболевание неизлечимо и протекает в форме прогрессирующей атрофии мышц и последующей смерти.
2015 год. Предпологаемый год смерти по прогнозам врачей.
Март 2016. Риксен все еще может ходить, но уже с большим трудом.
Ноябрь 2017. Экс-футболист приезжает на матч «Рейнджерс» в инвалидной коляске.
Май 2018. Риксен потерял способность разговаривать. Он общается с семьей через компьютер.
Июнь 2019. Состоялся прощальный ужин Риксена в Глазго. С этого момента футболист перестал появляться на публике.
18 сентября 2019. Умер Фернандо Риксен.
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