Франция принимала Албанию: организаторы перепутали гимн с Андоррой, а диктор извинился перед ... Арменией

08 сентября 2019, 09:21

Сборная Албании приехала на «Стад де Франс» для матча с Францией на отбор Евро-2020.  Команды выстроились в линии, диктор включил первый гимн. И албанцы не поняли, что происходит.

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На видео заметно, как игроки непонимающе переглядываются, а фанаты на трибунах свистят. Это был гимн Андорры. Извиняясь за перепутанную аудиодорожку, диктор стадиона сам перепутал Албанию с Арменией. 

Игроки сборной отказывались начинать игру, пока им не включат верный гимн. Возникла задержка со стартом. Позже главный тренер Франции Дидье Дешам сказал, что все понимает: «Я извинился перед скамейкой запасных и тренером. Этого не должно было случиться, но это произошло. Я понимаю позицию албанцев, и логично,  что мы ждали, пока они не услышат свой гимн».

В самой игре все было без интриги. Франция легко выиграла 4:1. 

  • Коман забил первые голы за сборную с 2016-го.
  • Гризманн впервые в карьере промазал пенальти за сборную.
  • Еще забил 21-летний дебютант Жонатан Иконе – когда-то парень не подошел «ПСЖ», зато теперь сияет за «Лилль».
  • После 5 туров в группе H Франция лидирует вместе с Турцией и Исландией (по 12 очков), а Албания далеко (минус 6) идет следом за ними.

 