Теперь «Уфа» вернет болельщикам деньги. Все из-за гола юниора «Динамо»
03 марта 2019, 13:42
«Уфа» на домашнем стадионе проиграла «Динамо» (1:2). На игре присутствовали 10926 болельщиков. Пока это второй по посещаемости матч тура в РПЛ, больше зрителей собрала только игра «Урал» – «Зенит» (20365).
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов обещал: если команда потеряет очки, фанатам вернут деньги за билеты. В качестве бонуса каждому из них подарят билет на игру с «Ахматом».
Победный гол на 94-й минуте забил 19-летний Вячеслав Грулев. Для него это уже второй мяч в РПЛ. До этого Грулев забивал «Рубину», но там получилась только ничья.
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