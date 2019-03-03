Теперь «Уфа» вернет болельщикам деньги. Все из-за гола юниора «Динамо»

«Уфа» на домашнем стадионе проиграла «Динамо» (1:2). На игре присутствовали 10926 болельщиков. Пока это второй по посещаемости матч тура в РПЛ, больше зрителей собрала только игра «Урал» – «Зенит» (20365).

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов обещал: если команда потеряет очки, фанатам вернут деньги за билеты. В качестве бонуса каждому из них подарят билет на игру с «Ахматом».

Победный гол на 94-й минуте забил 19-летний Вячеслав Грулев. Для него это уже второй мяч в РПЛ. До этого Грулев забивал «Рубину», но там получилась только ничья.

