Лучшие атаки «Краснодара» в матче с «Олимпиакосом» уместились в два кадра
22 августа 2019, 04:11
«Краснодар» проиграл «Олимпиакосу» (0:4) и был так плох в нападении, что дело совсем не в травмах или резвости соперника. «Матч ТВ» выпустил официальный обзор игры на ютуб-канале. Мы пересмотрели и сделали два скриншота. Это моменты, когда игроки «Краснодара» попали в створ ворот «Олимпиакоса». Таких набралось всего два – по одному на каждый тайм (официальный сайт «Краснодара» подтверждает).
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