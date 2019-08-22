Лучшие атаки «Краснодара» в матче с «Олимпиакосом» уместились в два кадра

22 августа 2019, 04:11

«Краснодар» проиграл «Олимпиакосу» (0:4) и был так плох в нападении, что дело совсем не в травмах или резвости соперника. «Матч ТВ» выпустил официальный обзор игры на ютуб-канале. Мы пересмотрели и сделали два скриншота. Это моменты, когда игроки «Краснодара» попали в створ ворот «Олимпиакоса». Таких набралось всего два – по одному на каждый тайм (официальный сайт «Краснодара» подтверждает).

Все фото: ютуб-канал «Матч ТВ»
Автор:
Александр Плеханов
Автор, редактор, заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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