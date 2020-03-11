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Лента
Матч-центр
Моя команда
Жоау Фелиш
№7
Полузащитник
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Команда
Атлетико
Гражданство
Португалия
Дата рождения
10 нояб. 1999 (20) лет
Рост
180
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
11.03.2020
11 марта 2020
ср
23:00
Ливерпуль
2 : 3
Атлетико
11.03.2020
11 марта 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 103'
Ливерпуль
2
Атлетико
3
минуты: 1' - 103'