Жереми Матье
№22
Защитник
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Команда
Спортинг
Гражданство
Франция
Дата рождения
29 окт. 1983 (36) лет
Рост
190
Вес
85
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 23:00
Спортинг
4 : 0
ПСВ
43'
43'
43'
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 23:00
43'
минуты: 1' - 90'
Спортинг
4
ПСВ
0
минуты: 1' - 90'
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 22:00
Спортинг
1 : 0
Русенборг
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Спортинг
1
Русенборг
0
минуты: 1' - 90'
3.10.2019 3 окт. 2019 чт 22:00
Спортинг
2 : 1
ЛАСК
3.10.2019 3 окт. 2019 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Спортинг
2
ЛАСК
1
минуты: 1' - 90'