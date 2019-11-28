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Жереми Матье
№22
Защитник
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Команда
Спортинг
Гражданство
Франция
Дата рождения
29 окт. 1983 (36) лет
Рост
190
Вес
85
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
испания. примера
лига чемпионов плей-офф
испания. кубок
лига европы квалификация
лига чемпионов
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2013/2014
2009/2010
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
Спортинг
4 : 0
ПСВ
43'
43'
43'
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
43'
минуты: 1' - 90'
Спортинг
4
ПСВ
0
минуты: 1' - 90'
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
Спортинг
1 : 0
Русенборг
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Спортинг
1
Русенборг
0
минуты: 1' - 90'
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
Спортинг
2 : 1
ЛАСК
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Спортинг
2
ЛАСК
1
минуты: 1' - 90'