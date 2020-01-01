Жерар Пике
№3
Защитник
Подписаться
Команда
Барселона
Гражданство
Испания
Дата рождения
2 февр. 1987 (33) года
Рост
192
Вес
85
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Барселона
24
1
0
10
0