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Лента
Матч-центр
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Жерар Пике
№3
Защитник
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Команда
Барселона
Гражданство
Испания
Дата рождения
2 февр. 1987 (33) года
Рост
192
Вес
85
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов плей-офф
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
И
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Барселона
24
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0
10
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