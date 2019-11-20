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Зелимхан Бакаев
№10
Полузащитник
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Команда
Спартак
Гражданство
Россия
Дата рождения
1 июля 1996 (23) года
Рост
179
Вес
69
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Черчесов наконец-то показал резервистов. Как впечатления?
#Россия
20 ноября 2019, 00:50
Чем футболисты РПЛ занимаются на изоляции: бесятся с детьми, играют на пианино, косплеят спецназ и Канье Уэста
#РПЛ
13 мая, 19:39
Россия недоборолась на атаках Бельгии. Разбираем голы
#Россия
16 ноября 2019, 22:45
В «Спартаке» изменилась роль Бакаева. Пока это главная находка Тедеско
#Зелимхан Бакаев
27 октября 2019, 23:05
«Спартак» всегда выигрывает, если забивает или ассистирует кто-то из новых игроков
#Спартак
25 августа 2019, 22:00
«Спартак» наконец-то уверенно выиграл, но в Грозном опять оскорбили судью
#Спартак
12 августа 2019, 00:10
Игра «Спартака» с «Туном» – как с ПАОКом: 5 голов, незабитый пенальти, даже дата та же
#Спартак
08 августа 2019, 22:02
Самая добрая история тура. Бакаев вернулся к трибуне «Спартака», чтобы подарить футболку мальчику
#Зелимхан Бакаев
21 июля 2019, 22:50
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