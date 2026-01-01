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❌ Серия пенальти 4:3Альваро Мората (Испания) не забивает
ГОЛ12 минут назад
Португалия – Испания
⚽ Серия пенальти [4]:3Мендеш (Португалия)
ГОЛ13 минут назад
Португалия – Испания
⚽ Серия пенальти 3:[3]Иско (Испания)
ГОЛ42 минуты назад
Португалия – Испания
⚽ Серия пенальти [3]:2Бруну Фернандеш (Португалия)
19:46
2 - 2
Португалия
Завершен
5 2 - 2 3
Испания
Обзор
Составы
Статистика
Таблица
H2H
6.6
1 Диогу Кошта
5.0
15 Жоау Невеш
7.5
3 Рубен Диаш
6.2
14 Инасиу
8.3
25 Мендеш
6.6
8 Бруну Фернандеш
7.3
23 Витинья
6.7
10 Бернарду Силва
6.4
26 Ф.Консейсау
7.6
7 Роналду
7.5
20 Нету
6.7
11 Н. Уильямс
7.4
21 Ойарсабаль
6.9
19 Ямаль
6.7
8 Фабиан Руис
8.2
18 Субименди
8.0
20 Педри
7.2
24 Кукурелья
6.7
12 Хейсен
6.7
3 Ле Норман
5.8
14 Мингеса
5.7
23 Унаи Симон
4•3•3
4•3•3
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