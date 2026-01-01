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19:46
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Суббота, 9 августа19:46
ГОЛСейчас

Португалия – Испания

⏰ Матч завершен 2:2 (Пенальти 5 – 3)
ГОЛ5 минут назад

Португалия – Испания

⚽ Серия пенальти [5]:3Рубен Невеш (Португалия)
ГОЛ9 минут назад

Португалия – Испания

❌ Серия пенальти 4:3Альваро Мората (Испания) не забивает
ГОЛ12 минут назад

Португалия – Испания

⚽ Серия пенальти [4]:3Мендеш (Португалия)
ГОЛ13 минут назад

Португалия – Испания

⚽ Серия пенальти 3:[3]Иско (Испания)
ГОЛ42 минуты назад

Португалия – Испания

⚽ Серия пенальти [3]:2Бруну Фернандеш (Португалия)
19:46
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Португалия
2 - 2
Испания
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Португалия

Завершен

5 2 - 2 3
Испания
Обзор
Составы
Статистика
Таблица
H2H
1 Диогу Кошта
6.6
1 Диогу Кошта
15 Жоау Невеш
5.0
replace
15 Жоау Невеш
3 Рубен Диаш
7.5
3 Рубен Диаш
14 Инасиу
6.2
replace
14 Инасиу
25 Мендеш
8.3star
goal
25 Мендеш
8 Бруну Фернандеш
6.6
8 Бруну Фернандеш
23 Витинья
7.3
23 Витинья
10 Бернарду Силва
6.7
replace
10 Бернарду Силва
26 Ф.Консейсау
6.4
replace
26 Ф.Консейсау
7 Роналду
7.6
replace
goal
7 Роналду
20 Нету
7.5
replace
20 Нету
11 Н. Уильямс
6.7
replace
11 Н. Уильямс
21 Ойарсабаль
7.4
replace
goal
21 Ойарсабаль
19 Ямаль
6.9
replace
19 Ямаль
8 Фабиан Руис
6.7
replace
8 Фабиан Руис
18 Субименди
8.2
goal
18 Субименди
20 Педри
8.0
replace
20 Педри
24 Кукурелья
7.2
24 Кукурелья
12 Хейсен
6.7
12 Хейсен
3 Ле Норман
6.7
3 Ле Норман
14 Мингеса
5.8
replace
14 Мингеса
23 Унаи Симон
5.7
23 Унаи Симон
Португалия
4•3•3
Испания
4•3•3
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