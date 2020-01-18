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Матч-центр
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Сэм Вудс
№35
Защитник
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Команда
Кристал Пэлас
Гражданство
Англия
Дата рождения
11 сент. 1998 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
Манчестер Сити
2 : 2
Кристал Пэлас
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
был в запасе
Манчестер Сити
2
Кристал Пэлас
2
был в запасе
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
15:30
Кристал Пэлас
1 : 1
Арсенал
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
15:30
был в запасе
Кристал Пэлас
1
Арсенал
1
был в запасе
1.01.2020
1 янв. 2020
ср
20:30
Норвич Сити
1 : 1
Кристал Пэлас
1.01.2020
1 янв. 2020
ср
20:30
был в запасе
Норвич Сити
1
Кристал Пэлас
1
был в запасе
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
Кристал Пэлас
2 : 1
Вест Хэм
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
был в запасе
Кристал Пэлас
2
Вест Хэм
1
был в запасе