Владимир Обухов
№13
Нападающий
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Команда
Тамбов
Гражданство
Россия
Дата рождения
8 февр. 1992 (28) лет
Рост
185
Вес
76
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Тамбов
13
6
1
1
0
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Сочи
1
0
0
0
0