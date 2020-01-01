Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Владимир Обухов
№13
Нападающий
Подписаться
Команда
Тамбов
Гражданство
Россия
Дата рождения
8 февр. 1992 (28) лет
Рост
185
Вес
76
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. фнл
россия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2013/2014
2012/2013
2011/2012
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Тамбов
13
6
1
1
0
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Сочи
1
0
0
0
0