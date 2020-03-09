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Вильмар Барриос
№16
Полузащитник
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Команда
Зенит
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
16 окт. 1993 (26) лет
Рост
178
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
9.03.2020
9 марта 2020
пн
19:00
Зенит
0 : 0
Уфа
77'
77'
77'
9.03.2020
9 марта 2020
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Зенит
0
Уфа
0
минуты: 1' - 90'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
19:00
Зенит
0 : 0
Локомотив
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Зенит
0
Локомотив
0
минуты: 1' - 90'
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
19:30
Зенит
3 : 0
Динамо
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
19:30
минуты: 1' - 81'
Зенит
3
Динамо
0
минуты: 1' - 81'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
19:00
Зенит
1 : 0
Спартак
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Зенит
1
Спартак
0
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
14:00
Рубин
1 : 2
Зенит
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
1
Зенит
2
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
14:00
Арсенал
0 : 1
Зенит
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
0
Зенит
1
минуты: 1' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
19:00
Зенит
1 : 1
ЦСКА
90'
90'
90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Зенит
1
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
14:00
Крылья Советов
0 : 2
Зенит
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
0
Зенит
2
минуты: 1' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:00
Зенит
6 : 1
Ростов
90', 90'
56'
90', 90'
90', 90'
56'
90', 90'
56'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:00
90', 90'
минуты: 1' - 90'
Зенит
6
Ростов
1
минуты: 1' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
19:00
Локомотив
1 : 0
Зенит
85'
85'
85'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Локомотив
1
Зенит
0
минуты: 1' - 90'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:00
Зенит
5 : 0
Рубин
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 78'
Зенит
5
Рубин
0
минуты: 1' - 78'
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
20:00
Зенит
3 : 1
Арсенал
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
20:00
минуты: 1' - 90'
Зенит
3
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
19:00
Спартак
0 : 1
Зенит
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Спартак
0
Зенит
1
минуты: 1' - 90'
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
16:30
Уфа
1 : 0
Зенит
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Уфа
1
Зенит
0
минуты: 1' - 90'
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
19:00
Зенит
0 : 0
Ахмат
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Зенит
0
Ахмат
0
минуты: 1' - 90'
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
19:00
Динамо
0 : 2
Зенит
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
0
Зенит
2
минуты: 1' - 90'
3.08.2019
3 авг. 2019
сб
21:30
Зенит
1 : 1
Краснодар
28'
28'
28'
3.08.2019
3 авг. 2019
сб
21:30
минуты: 1' - 90'
Зенит
1
Краснодар
1
минуты: 1' - 90'
28.07.2019
28 июля 2019
вс
14:00
Оренбург
0 : 2
Зенит
28.07.2019
28 июля 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
0
Зенит
2
минуты: 1' - 90'
21.07.2019
21 июля 2019
вс
21:30
Сочи
0 : 2
Зенит
21.07.2019
21 июля 2019
вс
21:30
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Зенит
2
минуты: 1' - 90'
14.07.2019
14 июля 2019
вс
19:00
Зенит
2 : 1
Тамбов
80'
80'
80'
14.07.2019
14 июля 2019
вс
19:00
минуты: 74' - 90'
Зенит
2
Тамбов
1
минуты: 74' - 90'