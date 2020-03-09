Вильмар Барриос
№16
Полузащитник
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Команда
Зенит
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
16 окт. 1993 (26) лет
Рост
178
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
9.03.2020 9 марта 2020 пн 19:00
Зенит
0 : 0
Уфа
77'
77'
77'
9.03.2020 9 марта 2020 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Зенит
0
Уфа
0
минуты: 1' - 90'
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 19:00
Зенит
0 : 0
Локомотив
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Зенит
0
Локомотив
0
минуты: 1' - 90'
6.12.2019 6 дек. 2019 пт 19:30
Зенит
3 : 0
Динамо
6.12.2019 6 дек. 2019 пт 19:30
минуты: 1' - 81'
Зенит
3
Динамо
0
минуты: 1' - 81'
1.12.2019 1 дек. 2019 вс 19:00
Зенит
1 : 0
Спартак
1.12.2019 1 дек. 2019 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Зенит
1
Спартак
0
минуты: 1' - 90'
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 14:00
Рубин
1 : 2
Зенит
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
1
Зенит
2
минуты: 1' - 90'
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 14:00
Арсенал
0 : 1
Зенит
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
0
Зенит
1
минуты: 1' - 90'
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 19:00
Зенит
1 : 1
ЦСКА
90'
90'
90'
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Зенит
1
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90'
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 14:00
Крылья Советов
0 : 2
Зенит
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
0
Зенит
2
минуты: 1' - 90'
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 19:00
Зенит
6 : 1
Ростов
90', 90'
56'
90', 90'
90', 90'
56'
90', 90'
56'
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 19:00
90', 90'
минуты: 1' - 90'
Зенит
6
Ростов
1
минуты: 1' - 90'
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 19:00
Локомотив
1 : 0
Зенит
85'
85'
85'
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Локомотив
1
Зенит
0
минуты: 1' - 90'
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 19:00
Зенит
5 : 0
Рубин
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 19:00
минуты: 1' - 78'
Зенит
5
Рубин
0
минуты: 1' - 78'
13.09.2019 13 сент. 2019 пт 20:00
Зенит
3 : 1
Арсенал
13.09.2019 13 сент. 2019 пт 20:00
минуты: 1' - 90'
Зенит
3
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
1.09.2019 1 сент. 2019 вс 19:00
Спартак
0 : 1
Зенит
1.09.2019 1 сент. 2019 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Спартак
0
Зенит
1
минуты: 1' - 90'
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 16:30
Уфа
1 : 0
Зенит
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Уфа
1
Зенит
0
минуты: 1' - 90'
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 19:00
Зенит
0 : 0
Ахмат
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Зенит
0
Ахмат
0
минуты: 1' - 90'
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 19:00
Динамо
0 : 2
Зенит
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
0
Зенит
2
минуты: 1' - 90'
3.08.2019 3 авг. 2019 сб 21:30
Зенит
1 : 1
Краснодар
28'
28'
28'
3.08.2019 3 авг. 2019 сб 21:30
минуты: 1' - 90'
Зенит
1
Краснодар
1
минуты: 1' - 90'
28.07.2019 28 июля 2019 вс 14:00
Оренбург
0 : 2
Зенит
28.07.2019 28 июля 2019 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
0
Зенит
2
минуты: 1' - 90'
21.07.2019 21 июля 2019 вс 21:30
Сочи
0 : 2
Зенит
21.07.2019 21 июля 2019 вс 21:30
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Зенит
2
минуты: 1' - 90'
14.07.2019 14 июля 2019 вс 19:00
Зенит
2 : 1
Тамбов
80'
80'
80'
14.07.2019 14 июля 2019 вс 19:00
минуты: 74' - 90'
Зенит
2
Тамбов
1
минуты: 74' - 90'