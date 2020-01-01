Вилльям Квист
№6
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Дания
Дата рождения
24 февр. 1985 (35) лет
Рост
184
Вес
80
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Групповой этап - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Копенгаген
1
0
0
1
0