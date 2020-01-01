Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Вилльям Квист
№6
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Дания
Дата рождения
24 февр. 1985 (35) лет
Рост
184
Вес
80
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2016
англия. премьер-лига
германия. бундеслига
германия. кубок
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
лига чемпионов
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2012/2013
2009/2010
Лига Европы Групповой этап - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Копенгаген
1
0
0
1
0