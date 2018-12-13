Вилльям Квист
№6
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Дания
Дата рождения
24 февр. 1985 (35) лет
Рост
184
Вес
80
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.12.2018 13 дек. 2018 чт 23:00
Копенгаген
0 : 1
Бордо
13.12.2018 13 дек. 2018 чт 23:00
был в запасе
Копенгаген
0
Бордо
1
был в запасе
29.11.2018 29 нояб. 2018 чт 20:55
Зенит
1 : 0
Копенгаген
29.11.2018 29 нояб. 2018 чт 20:55
был в запасе
Зенит
1
Копенгаген
0
был в запасе
8.11.2018 8 нояб. 2018 чт 23:00
Славия
0 : 0
Копенгаген
8.11.2018 8 нояб. 2018 чт 23:00
был в запасе
Славия
0
Копенгаген
0
был в запасе
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 19:55
Копенгаген
0 : 1
Славия
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 19:55
был в запасе
Копенгаген
0
Славия
1
был в запасе
4.10.2018 4 окт. 2018 чт 19:55
Бордо
1 : 2
Копенгаген
39'
39'
39'
4.10.2018 4 окт. 2018 чт 19:55
минуты: 1' - 58'
Бордо
1
Копенгаген
2
минуты: 1' - 58'
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 22:00
Копенгаген
1 : 1
Зенит
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 22:00
был в запасе
Копенгаген
1
Зенит
1
был в запасе