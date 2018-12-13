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Матч-центр
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Вилльям Квист
№6
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Дания
Дата рождения
24 февр. 1985 (35) лет
Рост
184
Вес
80
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2016
англия. премьер-лига
германия. бундеслига
германия. кубок
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
лига чемпионов
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2012/2013
2009/2010
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
23:00
Копенгаген
0 : 1
Бордо
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
23:00
был в запасе
Копенгаген
0
Бордо
1
был в запасе
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
Зенит
1 : 0
Копенгаген
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
был в запасе
Зенит
1
Копенгаген
0
был в запасе
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
23:00
Славия
0 : 0
Копенгаген
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
23:00
был в запасе
Славия
0
Копенгаген
0
был в запасе
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
19:55
Копенгаген
0 : 1
Славия
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
19:55
был в запасе
Копенгаген
0
Славия
1
был в запасе
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
19:55
Бордо
1 : 2
Копенгаген
39'
39'
39'
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
19:55
минуты: 1' - 58'
Бордо
1
Копенгаген
2
минуты: 1' - 58'
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
22:00
Копенгаген
1 : 1
Зенит
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
22:00
был в запасе
Копенгаген
1
Зенит
1
был в запасе