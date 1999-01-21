Брайан Вера
№3
Нападающий
Подписаться
Команда
Лечче
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
15 янв. 1999 (21) год
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 20:00
Рома
4 : 0
Лечче
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 20:00
был в запасе
Рома
4
Лечче
0
был в запасе
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 17:00
Лечче
2 : 1
СПАЛ
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 17:00
был в запасе
Лечче
2
СПАЛ
1
был в запасе