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Лента
Матч-центр
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Брайан Вера
№3
Нападающий
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Команда
Лечче
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
15 янв. 1999 (21) год
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2019/2020
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:00
Рома
4 : 0
Лечче
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:00
был в запасе
Рома
4
Лечче
0
был в запасе
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:00
Лечче
2 : 1
СПАЛ
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:00
был в запасе
Лечче
2
СПАЛ
1
был в запасе