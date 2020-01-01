Венсан Компани
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
10 апр. 1986 (34) года
Рост
191
Вес
85
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Отбор ЧЕ-2020 - 2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Бельгия
2
0
0
0
0