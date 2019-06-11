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Лента
Матч-центр
Моя команда
Венсан Компани
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
10 апр. 1986 (34) года
Рост
191
Вес
85
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
отборочные матчи к че-2012
лига европы групповой этап
Сезон:
2019
11.06.2019
11 июня 2019
вт
21:45
Бельгия
3 : 0
Шотландия
11.06.2019
11 июня 2019
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Бельгия
3
Шотландия
0
минуты: 1' - 90'
8.06.2019
8 июня 2019
сб
21:45
Бельгия
3 : 0
Казахстан
8.06.2019
8 июня 2019
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Бельгия
3
Казахстан
0
минуты: 1' - 90'