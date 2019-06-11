Венсан Компани
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
10 апр. 1986 (34) года
Рост
191
Вес
85
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.06.2019 11 июня 2019 вт 21:45
Бельгия
3 : 0
Шотландия
11.06.2019 11 июня 2019 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Бельгия
3
Шотландия
0
минуты: 1' - 90'
8.06.2019 8 июня 2019 сб 21:45
Бельгия
3 : 0
Казахстан
8.06.2019 8 июня 2019 сб 21:45
минуты: 1' - 90'
Бельгия
3
Казахстан
0
минуты: 1' - 90'