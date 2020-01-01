Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Вандерсон (Вамберто Кампос)
№10
Полузащитник
Подписаться
Команда
Краснодар
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
7 окт. 1994 (25) лет
Рост
175
Вес
65
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
россия. кубок
лига европы квалификация
испания. примера
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Краснодар
14
3
2
2
0