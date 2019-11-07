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Фыратджан Узюм
№26
Полузащитник
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Команда
Трабзонспор
Гражданство
Турция
Дата рождения
4 июня 1999 (20) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
Краснодар
3 : 1
Трабзонспор
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
был в запасе
Краснодар
3
Трабзонспор
1
был в запасе
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
Трабзонспор
0 : 2
Краснодар
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
был в запасе
Трабзонспор
0
Краснодар
2
был в запасе