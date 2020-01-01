Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Юрий Жирков
№18
Полузащитник
Подписаться
Команда
Зенит
Гражданство
Россия
Дата рождения
20 авг. 1983 (36) лет
Рост
180
Вес
75
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов плей-офф
отборочные матчи к че-2016
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
англия. премьер-лига
лига чемпионов
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2009
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Зенит
11
2
2
2
0