Юрий Газинский
№8
Полузащитник
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Команда
Краснодар
Гражданство
Россия
Дата рождения
20 июля 1989 (30) лет
Рост
184
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Краснодар
3
0
0
0
0