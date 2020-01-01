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Лента
Матч-центр
Моя команда
Юрий Газинский
№8
Полузащитник
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Команда
Краснодар
Гражданство
Россия
Дата рождения
20 июля 1989 (30) лет
Рост
184
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига европы плей-офф
россия. кубок
лига европы квалификация
отборочные матчи к че-2016
россия. фнл
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Краснодар
3
0
0
0
0